C'est aujourd'hui, leque les'est éteint.Il était connu tant par son Génie Scientifique que pour son Handicap physique, il est parti à l'âge de"passage tiré de l'article de Sciences et Avenir" :Stephen Hawking est né le 8 janvier 1942 à Oxford. C'est à l'âge de 21 ans qu'il apprend sa maladie, qui n'a cessé de s'aggraver. Très tôt, comme raconté dans son biopic Une merveilleuse histoire du temps sorti en France sur les écrans en 2015, il a l'ambition de comprendre totalement et complètement l'Univers. Dès 1980 il enseigne à l'Université de Cambridge, comme professeur de mathématiques, la chaire occupée autrefois par le grand Isaac Newton, et aussi par un des pères fondateurs de la physique moderne, Paul Dirac. Il devient professeur émérite de l'Université en 2009.L' apport de Stephen Hawking à la physique est gigantesque car il a su insuffler des idées nouvelles. Il s'est particulièrement intéressé au problème de la " singularité ", un point de l'espace-temps où les équations de la physique ne peuvent plus s'appliquer, car un des paramètres qui décrivent le milieu, devient infini. Nous en connaissons deux : le big bang, cet état infiniment dense et chaud qu'a connu l'Univers il y a environ 13,8 milliards d'années et les énigmatiques astres que sont les trous noirs."passage tiré de FranceInfo" :Stephen Hawking avait défié les prédictions selon lesquelles il n'avait que quelques années à vivre après avoir développé très jeune, en 1964, une maladie neurodégénérative paralysante, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot. Toutefois, la maladie l'avait progressivement privé de mobilité et confiné à un fauteuil roulant, presque complètement paralysé et incapable de parler sauf à travers son emblématique synthétiseur vocal."Son courage et sa ténacité, son génie et son humour, ont inspiré des gens à travers le monde", ont souligné ses enfants."Il avait déclaré un jour +Cet Univers ne serait pas grand-chose s'il n'abritait pas les gens qu'on aime+. Il nous manquera toujours."