Grosse surprise : Je suis cette année, et pour la première fois, accrédité pour l'e3 ! Je suis super excité, et un peu perdu - j'ai du mal à réaliser à vrai dire.Je voulais vous demander si certains ont déjà été à L.A., si vous avez des conseils pour se déplacer (taxi ? bus ?), des conseils pour le logement (je pensais à Airbnb ?) et pour le salon lui même (je n'ai aucune idée de la façon dont ça se passe).M'enfin voilà! Je ne sais pas si l'accréditation donne d'ailleurs accès au conférences en plus du salon...