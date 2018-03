C'est Kotaku UK via leurs sources qui relaye l'arrivée de cette édition en avril prochain.



Cette version pourrait contenir :



*Le jeu de base

*Tous les DLC sortis pour GTA Online

*Le Pack d'entrée dans le monde criminel



Soit une valeur de 10,000,000 GTA dollars. De plus, cette édition définitive aurait pour objectif de remplacer celle actuelle, et serait par conséquent vendue au même tarif. Autre rumeur, un patch Pro / X serait aussi au programme.

Info de dernière minute selon un certain Nico49, la version Nintendo Switch du jeu du studio de Rockstar aurait été aperçue sur un site congolais au prix doux de 299€. En attendant plus d'informations dans le prochain numéro de Gamekyo Match...