L'ami Miiseeks, connu pour ses théories sur X ou ses résumés approfondies du Perfect Works de Xenogears, a sorti une énorme vidéo :







Beaucoup de spéculations et pas mal de trucs qu'on a déjà soulevé sur les internets, mais c'est super sympa à mater, surtout que ça retrace tous les faits majeurs du jeu de manière chronologique. La première partie est la plus intéressante à mon sens, avoir fait Gears et à moindre mesure Saga aide à mieux s'y retrouver cela dit, je vous préviens. Miiseeks y détaille le fonctionnement du Conduit et tout ce qui l'entoure en se basant sur les règles qui régissent le Zohar de XG et XS.



Et le tout se tient bien avec les propos du jeu, notamment l'accès à la source d'énergie infinie du Conduit via la volonté, vu que ce même Conduit, Aion et le processeur Trinity renvoient au Deus System de Xenogears avec le Zohar, Deus et Kadomny. Bon après quand il aborde les liens avec Xenoblade c'est spéculation à fond la caisse, mais ça veut pas se donner plus de prétention que ça, et ça a le mérite d'être cohérent. J'aime beaucoup l'explication sur le fonctionnement des épées Monado par le concept de compass of order and chaos de XS par exemple.



La seconde partie de vidéo ressasse les faits majeurs de l'intrigue après la création d'Alrest. Ça permet de se remémorer le tout de manière très limpide et de soulever les quelques zones d'ombre du jeu qui viendront très certainement trouver réponses et éclaircissements par le biais du DLC narratif de fin d'année qui retracera sans aucun doute la période de la guerre des Aegis. Enfin l'idéal ce serait de retracer les quatre points suivants : La guerre d'indépendance qui concerne sûrement Torna et dont on n'a aucune info / Toute la guerre des Aegis avec le départ de Malhos et l'éveil de Mythra / Le scellement de Pyra / Les origines de Rex. Si on a tout ça, ce serait parfait.



Donc voilà, vidéo d'excellente qualité avec un énorme travail de mémoire, même si je lui reproche un chouïa le manque de substance concernant le parallèle entre les deux Klaus, les motivations ayant poussées Amalthus à détruire Torna et l'utilisation de ce qu'il appelle le pouvoir primaire de Haze pour accroître ses pouvoirs de maître des lames et s'autoproclamer maître pilote, concept qu'il ne mentionne aucunement. Y a plein d'autres petits trucs qu'il aurait dû mentionner et approfondir, mais ça c'est clairement pour faire mon chieur hein. Une vidéo dédiée donc aux quelques pèlerins qui ont joué et fini le jeu, et plus particulièrement aux joueurs de longue date de la série Xeno. Bon visionnage.