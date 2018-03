Encore une fois, il faudra bataillé sévère pour pouvoir chopper un Amiibo Dark Souls. Selon les informations, seulement 1000 exemplaires seront disponibles en France.Pour rappel, l'Amiibo Solarius d'Astora permettre de déverrouiller et effectuer l'émote "Louer le soleil"Qui partira en guerre pour L'Amiibo ?

