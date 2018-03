J'ai relancé le jeu juste comme ça cet aprém et juste OMGGGG, sérieusement le jeu est sorti y'a maintenant 3 ans, et même s'il était sorti aujourd'hui ça serait encore la grosse mandale dans la tranche, que ça soit en terme graphismes, et surtout DA et le gameplay ouffismes. Non mais on l'a dis que ce jeu est culte mais franchement cette claque, mais CETTE claque, même aujourd'hui après 3 ans de sa sortie officielle.



Bref je vais m’arrêter la car sinon je risque de m'emporté haha, sur ce vivement Shadow Die Twice, en espérant que le jeu sera aussi un autre hymne ludique à son tour made in Fromsoftware!!





Foxstep