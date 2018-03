Gameblog

Metacritic 79/100 (pour l'instant)

Au final, Layers of Fear n'a rien perdu de sa superbe et de son ambiance, qui avait déjà su nous convaincre à l'époque. Maintenant, on attend impatiemment une adaptation du génial Observer, le jeu suivant de Bloober Team, qui a poussé le concept de jeu psychédélique à ambiance encore plus loin, pour attendre des sommets d'angoisse.+ On aimeUne ambiance oppressante.Une esthétique chiadée.L'aventure principale et son DLC réunis.Une adaptation réussie...- On n'aime pas... bien qu'un poil downgradée.