Voici une Information concernant le jeu Devil May Cry HD Collection :Les notes reçues par le titre sont les suivantes:- Hobby Consolas : 74/100- Vandal : 72/100- COGconnected : 70/100- IGN Italia : 66//100- IGN Spain : 65/100- Meristation : 65/100- Eurogamer Italy : 60/100- SpazioGames : 60/100- We Got This Covered : 60/100- Everyeye.it : 55/100Et le test de Gameblog :Et pour finir, sa moyenne actuelle Metacritic :C'est pas trés glorieux...Source : http://www.metacritic.com/game/playstation-4/devil-may-cry-hd-collection