Hello les gamers,Je viens vous présenter mes impressions sur le dernier-né de la saga, la tant décrié Dynasty Warriors 9. Un jeu qui cumule de gros défauts, techniques surtout mais pas que... mais il a aussi un certain charme et des qualités à faire valoir malgré tout ce chaos depuis la sortie.Un jeu qui sort dans cet état ce n'est pas bon pour une saga, pas bon pour l'image qu'elle renvoie et le bâclage rapide pour la sortie, le bashing est justifié côté technique mais faut voir plus loin et le jeu garde quand même ces gênes majeures de la série.Le mal est fait, il va falloir que Koei Tecmo et Omega Force mettent le paquet pour rattraper cette sortie précipitée !Voici mon avis en quatre minutes, on balaye les défauts et qualités, le tout capturé en 4K et oui le jeu est censé être optimisé pour la Xbox One X....