Voici une Rumeur autour d'un jeu à paraitre sur Nintendo Switch :Selon un employé d'Ubisoft, même si le jeu n'a toujours aucune date de sortie officielle, il sortirait bien sur Nintendo Switch. Reste à savoir quand, et si il sortira bien en 2018, et non en 2019. On aura peut-être une réponse durant le prochain E3, ou pas...Source : https://www.gonintendo.com/stories/304175-rumor-ubisoft-dev-says-steep-is-still-without-a-release-date-on