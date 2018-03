Sea of thieves propose un concours pour gagner des bananes, mais pas des bananes ordinaire.

4 bananes en or de 150gr sont a gagner.



A partir de ce soir, lundi 12 mars, à 20h, sur le site dédié à cet évent, vous retrouverez une série d’énigmes à résoudre. Les équipes pourront proposer leurs réponses dès le mercredi 21 mars à 21h. le délai imparti à compter de cette heure, pour rentrer les réponses, sera de 7h. Mais plus précisément, ce seront 15 énigmes qui seront proposées sur une durée de 72h. Une fois résolues ces 15 énigmes, les réponses entrées et vérifiées par Rare, les gagnants de cette première étapes pourront participer à la prochaine, qui consistera à résoudre une énigme finale; Cela se passera le 22 mars.



Début de la Chasse au Trésor : Lundi 12 mars à 20h

Fin de la première étape : Mercredi 21 mars à 21h (vous aurez 7h pour rentrer les réponses aux énigmes)

Énigme finale : Jeudi 22 mars

Site officiel pour participer : https://xbox.com/thebananaquest



https://www.youtube.com/watch?v=sa9cj_K20TA