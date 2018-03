C'est sur le site officiel dédié à la marque Xbox que nous prenons connaissance de cette édition (pas encore officielle chez nous) vendue 69,99 $ et qui comprend : *Le jeu (même si ce n'est pas clairement affiché) *Un steelbook exclusif *Une clé usb en forme de dernière phalange *Un support "cerveau" pour le steelbook *Un patch à coudre State of Decay 2 *Le Latex Zombie Mask

Who likes this ?

posted the 03/12/2018 at 06:59 PM by gat