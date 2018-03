Merchandising

Salut à tous, aujourd'hui je reprends un peu mon blog en mains et je vous propose une nouvelle catégorie sur le merchandising, figurines, art books ect, pas seulement sur les jeux vidéos mais aussi sur la culture geek dans son ensemble, ainsi que objets liés à l'enfance ou l'adolescence des vieux cons dans mon genre nés dans les années 80, et des licences connues ( par exemple une qui se passe dans une galaxie lointaine, très lointaine ).Pour ce premier article on reste dans le jeux vidéo, jeu récent même, vu que je vous présente une figurine du(ouais ça sonne mieux que "gueule d'orage" ) tiré d'Horizon Zero Dawn.Parmi les dizaines de créatures que le jeu de Guerilla nous propose, le Thunderjaw est pour moi vraiment la plus iconique, son design proche du T Rex rappelle des souvenirs de jurassic park ce qui n'est pas pour me déplaire !Pour honorer ce mastodonte il fallait une figurine à la hauteur et c'est donc Project TriForce qui s'y colle et nous propose donc cette énorme figurine !4 kilos, 40 cm de haut pour 38 de long, le mot énorme est ici bien choisi !Le plastique de la figurine fait vraiment dans la qualité, et le soucis du détail est bien présent...c'est la moindre des choses vue le tarif de la bête : entre 200 $( sans les frais de port et les taxes) et 260 € suivant le marchand, ça pique un peu.Sachez tout de même que pour ce tarif vous aurez aussi une carte du jeu en tissu, la réplique du focus d'Aloy (très chic porté en soirée) ainsi que deux lithographies exclusives, le tout dans une belle et grosse boite.A présent je vous laisse avec ce qui vous intéresse le plus, à savoir les photos de la bête, à bientôtPS : afin de donner une idée de la taille des objets que je vais présenter j'avais besoin de quelque chose servant d'échelle de taille, j'ai donc opté pour une figurine Lego, si vous ne connaissez pas la taille d'une figurine Lego et bien c'est 5 cm