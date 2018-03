Information

12 mars 2018

Switch a remportée le Grand prix AMD

La Nintendo Switch a concept dit hybride qui permet d'être modifiée et de s'adapter à n'importe quelle façon de jouer, ce qui lui a permis d'enregistrer des ventes exceptionnelles depuis sa sortie en mars 2017 et à dépasser ses prévisions initiales sur ses ventes mondiales de 14 millions d'unités.

Tout en étant une console de jeu vidéo de salon, elle peut être apportée et jouée en extérieur à un ou deux joueurs grâce à ses Joy-Con qui deviennent une manette pour chaque joueur. Les jeux peuvent être appréciés «n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui»; fonction que les anciennes consoles ne permettaient pas.



Nous avons apprécié la fonction innovante de fournir de nouvelles expériences de jeu aux utilisateurs de jeux dans le monde entier en diversifiant les styles de jeu et les emplacements pour jouer à des jeux.

En ce, Nintendo c'est vu remettre un prix de la part de la. Et c'est lors de la 23 ème AMD (Association des Médias Numériques) que lapendant la cérémonie de remise des prix numériques pour l'année 2017.La Switch a été sur des bases précises et qui sont citées ci-dessous:Le fameux a été remis àdeetprésent lors de la cérémonie.Je vous invite à revivre ce moment avec une vidéo de l’événement: