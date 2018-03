Dans 90 jours, l'édition 2018 de l'E3, la grosse messe du jeu vidéo réunissant les acteurs majeurs de l'industrie ouvrira enfin ses portes. Si on a aucun doute que cet édition, au vue de ce qui est actuellement en train de se passer, sera encore plus spectaculaire ( on l'espère ! ) que l'année précédente, que nous réserve donc Microsoft le prométhée délivré, Sony le gagnant facile, et Nintendo ( qui est le gros bout à surveiller selon moi ) le fédérateur des jeux vidéo en tous âges et tous genres ?



Pour ma part, voici mes prédictions personnels concernant les éventuelles annonces de jeux qui pourrait être faites lors de la conférence Nintendo :



- Pikmin 4

- Le nouveau Retro Studios

- Luigi's Mansion 3

- Metroid Prime 4

- Pokemon

- Smash

- peut-être Bayonetta 3

- Un nouveau Wario Ware ou un Switch Party

- Des grosses annonces venant des tiers

- l'arrivée de la Console Virtuelle

- F-Zero ?

- ou pourquoi pas un nouveau Mario Strikers ?

- ou une nouvelle IP fait maison ?



En tout cas les possibilités sont clairement grandes concernant le possible contenu du Direct spécial E3 et il me tarde vraiment de connaître le suivi de la Switch pour le dernier semestre 2018.



Bien sûr il n'y a pas que Nintendo dans la vie, il y'a aussi Sony et Microsoft, tous deux de très intéressants compétiteurs à suivre, alors pourquoi ne pas en profiter pour faire part de vos prédictions, concernant aussi bien un camp dans lequel vous êtes en particulier que l'E3 en général ?



Je vous invite à venir discuter vos prédictions personnels les plus chères à vous pour l'E3. Tout le monde peut venir parler, les pro-M/S/N ont peut-être tous chacun des différends, mais ils sont alimentés par une chose en commun : le jeu vidéo !