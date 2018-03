Beyond the Stage

...installation requise?Avec l'arrivée de la 4K, le poids des jeux c'est envolé.Dans mon article précédent, certain reproche à la Switch d'avoir une faible capacité de stockage, ce qui n'est pas faut, mais par rapport à la taille de ses jeux cela reste plutôt logique (Super Mario Odyssey ne pèse "que" 5.7 Go sur le disque dur par exemple)Et bien hormis Quantum Break qui pèsesi on télécharge la série interactive, c'estqui devient le poids lourd du support avecà pomper sur les serveurs, ce qui ne manquera pas de fera peur au petites connexions qui risque de passer plus d'une semaine à pédaler dans la cave!Derrière on retrouve Black Ops 3 pour, Infinite Warfare àet enfin Middle-earth Shadow of War qui ferme le podium avec sesau compteur.Lan'est pas en reste avec Gears of War 4 pouret Halo 5 avec, bref vu les débits moyen en France ça reste assez fou de voir des chiffres aussi imposants.A tout ceux qui ce demandent si le numérique est plus écologique que le support physique je pense que vous avez un début de réponse ...