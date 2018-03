Lien juste là :Ce n'est pas coutumier, mais après GalGun 2 en Allemagne, c'est maintenant Omega Labyrinth Z qui trouve porte fermée face à l'UK qui a refusé de classifier ce jeu qui (je cite) "fait la promotion de la sexualité des enfants" et qui peut être "un danger sérieux" selon le public.En effet, outre le caractère pédo sur les bords (mais certains diront que même les petites fées qui branlent des ersatz de teubs, elles doivent avoir 36 ans), l'organisme met le doigt sur le design général et voulu mignon, susceptible d'attirer des mineurs (avec ou sans classification).Je laisse le trailer

Like

Who likes this ?

posted the 03/12/2018 at 02:42 PM by shanks