Le développeur City Connection, qui a déjà remastérisé et porté les classiques Soldam et Penguin Wars sur Nintendo Switch, s'attaque maintenant à la série de jeux de tir vertical Psyvariar, en annonçant sur Nintendo Switch. La nouvelle a été révélée lors d'un récapitulatif des annonces du dernier Nintendo Direct fait par Nintendo Hong Kong, avec pour seule information une date de sortie en juillet prochain.Le premier jeu de la série est Psyvariar : Medium Unit sortie en 1999 sur borne d'arcade et PS2, s'ensuit Psyvariar Revision en 2000, aussi sur borne d'arcade et PS2 qui est une mise à jour de Medium Unit. Vient ensuite Psyvariar Complete Edition en 2002 (une compilation des deux titres précédents) sur PS2 puis Psyvariar 2 en 2003 sur borne d'arcade, PS2, Xbox et Dreamcast et enfin le dernier en date, Psyvariar Reassemble sur iOS en 2016 (le jeu n'est plus disponible depuis janvier 2017).