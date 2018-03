Voici une Information autour du jeu Crash Bandicoot N. Sane Trilogy :Alors que le Studio Vicarious Visions, à qui l’on doit a version Ps4, sera en charge des futurs versions PC et Xbox One, Activision a choisi le Studio Toys For Bob, connu pour son travail sur la Saga Skylanders, pour porter le jeu Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sur Nintendo Switch. Pour rappel, les versions Nintendo Switch, PC et Xbox One sortiront le 10 juillet prochain...Source : https://www.dualshockers.com/toys-bob-developer-porting-crash-bandicoot-n-sane-trilogy-switch/