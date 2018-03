Dans la lignée de son prédécesseur, ce RPG au tour par tour misera sur l'opposition entre ses nombreuses nymphettes jouables qui tentent de s'échapper d'une gigantesque prison organique et les créatures difformes qui hantent ces lieux. En bonne suite qui se respecte, Mary Skelter 2 proposera des donjons plus vastes mais aussi un travail sur l'équilibrage et le débogage annoncé comme étant deux fois plus important que sur le premier jeu. Du système de quêtes à la gestion de l'inventaire en passant par les mécaniques de combat, cette suite devrait s'avérer plus confortable à utiliser. Ces révisions s'appliqueront aussi au portage PS4 de Mary Skelter : Nightmares qui sera gracieusement inclus dans Mary Skelter 2 qui en sera sa suite direct.