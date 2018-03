Suite à la mise à jour de l'application Contrôle parental Nintendo Switch, on apprend que pour profiter des nouveautés apportées il faudra disposer de la version 5.0.0 ou ultérieure du logiciel de la Nintendo Switch.La console est actuellement en version 4.1.0.Qu'attendez-vous de cette mise à jour ?

posted the 03/12/2018 at 12:41 PM by madness7