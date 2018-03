Scott Mirer, vice-président du célèbre service de streaming : "Dans le cas de la Switch, les personnes de chez Nintendo étaient très concentrées au lancement, non pas sur le cas de la vidéo, mais sur les jeux vidéo, la vidéo n'était pas une priorité pour eux. Que cela change ou non avec le temps, nous entretenons d'excellentes relations avec la société et envisageons la possibilité de soutenir le Switch. Nous avons tous deux des coûts d'opportunité autour de ce sujet, mais à un moment donné, cela pourrait arriver."

Who likes this ?

posted the 03/12/2018 at 11:53 AM by gat