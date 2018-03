Voici le Top France allant du 26 février au 04 mars 2018 d’après Gfk-SELL :Le jeu Dragon Ball FighterZ quitte le classement général et perd deux places dans le classement Ps4, Monster Hunter World reste stable dans le classement Xbox One, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda : Bearth of the Wild et Mario Kart 8 Deluxe sont présents dans le classement Nintendo Switch, en plus de Splatoon 2 dans le classement général, et Pokemon Ultra Moon et Pokemon Ultra Sun restent stables dans le classement 3DS…Source : http://www.sell.fr/