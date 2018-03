Hello les gamers,Aujourd'hui on parle d'un jeu qui sort demain, le 13 mars 2018, Pure Farming 2018 ! Bon ok ce n'est pas le jeu le plus attendu de la terre mais j'ai eu l'occasion de le tester et de vous faire part de mes impressions avant la sortie et capturer en 4K via la console, capture hein... pas le jeu qui se retrouve sublimé, il est ce qu'il ait, pas si dégueulasse que ça pour ce style de jeu et c'est pour le confort visuel de la vidéo.Et ben..... ce n'est pas mal du tout, une belle alternative à du Farming Simulator qui est lui bien plus complexe car lorsque l'on joue à Pure Farming c'est beaucoup mieux expliqué et carrément plus accessible sans dénigrer le style de jeu et c'est très agréable. C'est un novice dans ce style de jeu qui le dit !Je vous laisse mes premières impressions, on refait le début de l'aventure ensemble, amis fermiers c'est parti !