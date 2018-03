La Duke est actuellement en préco en Angleterre pour 69.99£ sans les frais de port.La Duke, conserve les même dimension que la manette d'origine mais aura droit au logo XBOX sur un écran LCD au centre de la manette.La manette sera filière avec un câble de 2.7m, soit la même longueur que la manette d'origine.Elle sera compatible sur XBOX One et Windows 10La Duke est au prix de 69.99£ est sera disponible le 8 Mai

posted the 03/12/2018 at 09:05 AM by leblogdeshacka