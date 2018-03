Geek Line va sortir un livre sur la Super Nintendo. Après un très bon livre sur la Game Cube, j'attends avec impatience l'arrivé de cette Anthologie Super Nintendo.Anthologie Super Nintendo "Software" :Véritable choc visuel et technique lors de sa sortie, la Super Nintendo est LE symbole de l’âge d’or des jeux vidéo. Belle et racée, elle dispose d’une logithèque exceptionnelle et d’une variété sans pareille. À travers cette Anthologie 100 % dédiée aux jeux de la 16 bits de Nintendo, les auteurs retracent également son épopée, son ascension et sa fin de vie. Des interviews des acteurs de l’époque, les jeux abandonnés, les versions collectors viennent enrichir cet ouvrage de plus de 500 pages.SOMMAIRE :L'épopée de la Super Nintendo de sa genèse à sa fin de finToute la logithèque chroniquée (près de 1800 jeux)Les homebrewsLes jeux annulésLes interviews des acteurs de l'époqueToutes les versions collectorsAnthologie Super Nintendo "Hardware" :Cet ouvrage, totalement inédit, écrit par Erwan Le Caïnec et Emmanuel Lesne, dépeint, décrit avec minutie le fonctionnement de la machine, revient sur une technologie de pointe capable de porter à l'écran ce qu'on pensait à l'époque inimaginable. Les auteurs plongent au cœur de la 16 bits de Nintendo, analysent son environnement, son architecture, ses capacités graphiques et sonores. Ils décortiquent les méthodes de création propre à Nintendo et à ses studios de développement tout en passant en revue les outils nécessaires à l'élaboration de ses hits et tous ses accessoires.SOMMAIRE :Au cœur de la Super NintendoLe SatellaviewLes kits de développementLe CD-RomTous les périphériquesToutes les machines dérivéesUne édition collector nommée Big Moustache Edition est aussi disponible en exclu sur la boutique Geek LineDate de sortie prévue le 31 Mai, si il n'y a pas un autre retard.J’espère vous refaire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Anthologie Super Nintendo - Big Moustache Edition 64.90€ Anthologie Super Nintendo Software 39.99€ Anthologie Super Nintendo Hardware 29.99€ Hyrule Warriors: Definitive Edition 59.99€ Prix non définitif Mario Tennis Aces 59.99€ Prix non définitif South Park: L'Annale du Destin Switch 59.99€ Prix non définitif