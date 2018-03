Après avoir essayé Drive Club Bikes, me voici sur Tourist Trophy, édité par BigBen ^^ !



Suite à mon test de Gravel, que j'ai pas mal kiffé, ils m'ont contacté pour essayer TT Man of Isle, même si je leur ai bien précisé que je n'y connais strictement rien en moto.







Et bien passé les premières minutes et mes habitudes de joueur de jeu de voiture, les sensations sont plutôt bonnes ^^ !



Il y a des motards parmi vous ? Votre avis sur ce jeu (si vous l'avez testé) ou sur les jeux de motos en général m'interesse ^^ !