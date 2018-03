Voilà un peu plus de trois jours que Final Fantasy XV est disponible sur PC, avec une "Windows Edition" boostant sa prestation visuelle. Et à en croire les chiffres de SteamSpy, beaucoup de personnes ont tenu à explorer le royaume du Lucis avec des assets en haute définition.



Le site récoltant les données de la plateforme Steam nous indique en effet que près de 205.000 personnes auraient fait l'acquisition du jeu depuis mardi soir. Un nombre assez impressionnant, qui marquerait un démarrage en force pour un titre ayant déjà bien vécu sur consoles. En partant de ces données, l'objectif de 2 millions souhaité par Square Enix semble possible à atteindre sur la durée.