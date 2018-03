Mon blog a franchi de nouveau un cap, grâce à tous ceux qui cliquent sur mes articles.Je remercie tous d’abord ceux qui m’envoient de temps en temps des messages pour me donner un lien, que ce soit ici ou pas. J'avais songé arrêter il y a un moment, mais les messages que j'ai reçu me poussent à continuer. Je tiens à les remercier, car c'est plus facile de cracher sur un membre que de faire des éloges. Je ne les cites pas mais ils se reconnaîtront. Bref, je vais pas faire tout un roman, mais j'espère que ceux qui ont vraiment la passion du jeu vidéo continueront à être plus nombreux que ceux uniquement présents pour cracher leurs biles. C'est plus instructif et intéressant je pense.Enfin bref, merci encore à tous les membres qui me motivent à poursuivre l'aventure Gamekyo. Avec l'E3 qui se prépare et les grosses sorties, on va avoir largement de quoi faire niveau jeu…Source : member15179.html