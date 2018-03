Description de l'ouvrage



Avec le succès surprise du jeu NieR : Automata, qui s’est écoulé à plus de deux millions d’exemplaires depuis sa sortie en février 2017, Taro Yoko a confirmé son statut d’auteur à part et son talent s’est révélé à la face du monde.



Sur le modèle de l’ouvrage L’oeuvre de Fumito Ueda : Une autre idée du jeu vidéo, ce livre s’articule autour des créations d’un seul auteur et en explore tous les recoins, de la genèse des jeux aux choix de gameplay, en passant par les thématiques profondes abordées par leurs univers.