Si il y'a bien quelque chose de notable chez Nintendo ces temps-ci, c'est la façon dont il communique leurs futurs jeux, il est indéniable que Nintendo possède des franchises si populaires auprès des gamers qu'un simple logo peut déclencher l'hystérie d'Internet.Avant, on a eu l'annonce de Metroid Prime 4 à l'E3 dernier, et pendant les premières secondes du teaser les gamers ne savait pas vraiment à quoi ils avaient affaire, jusqu'à ce que l'emblème de Samus Aran et le chiffre 4 apparaissent un par un, frappant les joueurs d'un révélation pour la plupart inespéré : Metroid Prime 4 existe bel et bien.L'autre exemple notable fut le teaser de Super Smash Bros annoncé lors du précédent Direct sans crier gare. Pendant les premières secondes, les joueurs assiste tous à ce qui semble être sans le savoir une fausse piste, laissant croire que le Splatoon original allait ressortir sur Switch, ironie du sort, la première partie du teaser ressemblait un peu à celle de la première bande annonce annonçant Splatoon en 2014, mais au bout d'un moment, l'atmosphère change brusquement, plus de musique, la fille Inkling se demande ce qui se passe, puis une lueur apparaît derrière elle, elle se retourne et afficha une expression stupéfaite...Et puis soudain, la caméra se centre sur la pupille de l'Inkling où l'on peut voir s'afficher le reflet du logo de Smash. Ce ne fut qu'à ce moment là que l'Internet des N-Sex entra dans une hystérie collective. Il n'a suffit que d'un logo pour surprendre les joueurs et annonçant par la même occasion l'arrivée prochaine de Smash sur la Switch( Alors là j'ai gardé le meilleur pour la fin, la réaction d'Etika à l'annonce de SmashCela montre à quel point les mecs chez Nintendo sont redevenu les rois de la communication, non pas en annonçant leurs jeux tant espérés d'une façon sommaire mais plutôt avec un simple logo, et montré une manière classe.Je sais de quoi je parle, après avoir vu le teaser de Smash j'en ai encore des frissonsEt vous, quel a été votre meilleur réaction à un jeu en particulier ?