Coucou tout le monde !Comme j'ai depuis peu déménagé, j'ai enfin ma salle bureau/gaming dédié, l'occasion de faire le point sur ma petite collection et que je partage ça avec vous ^^(Je me doute que beaucoup d'entre vous on une bien plus grande collection, mais celle là me correspond bien! Sur Gamekyo on peut se donner plein de genres (pro machin vs pro machin), mais ce qui nous caractérise dans notre passion commune selon moi c'est notre ludothèque, ça en dit plus sur nous que beaucoup de choses! Du coup se serait cool si quelques membres montrait leur collecY'en encore une longue route avant d'avoir tous les jeux que j'ai envie d'avoir, mais ça se fait petit à petit : )Je suis d'ailleurs l'heureux possesseur d'une ps3 rétro ps2 depuis peu... Et qu'est ce que je l'aime :3Petit setup du bureauVersion détaillé:Heureusement que la wii avait été boudé des core gamer:Bon il en manque pas mal, mais la flemme de sortir les boites rangées dans le placard x)Et faut que je mette à jour mon ludexo aussiBon dimanche à tous !