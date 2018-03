Les rumeurs au sujet d'une potentielle annonce de ladevont de bon train ces dernières semaines, alors que nous apprenions par un insider récemment le déploiement des kits de développement de la consoleauprès des développeurs, c'est autour de, analyste chezde prendre la parole à ce sujet.D'après lui,pourrait bel et bien amorcer dès l'prochain le cap vers lade par un teaser en fin de conférence afin de déstabiliser ses concurrents directs, je citePour rappel ce Monsieur avait prédit par le passé la venue de lamais surtout de la fameuseAlors est-ce vraiment envisageable ? un teaser n’est pas impossible,peut très bien teaser sapuis la révéler a l’suivant enet annoncer une sortie pour début, mi, ce qui concorderait avec les estimations récentes de divers analystes.Et vous alors, croyez-vous queveuille taper un grand coup en Juin prochain alors même que lacontinue de cartonner à travers le monde ?

posted the 03/11/2018 at 02:46 PM by misterpixel