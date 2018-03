Le Nintendo Direct de jeudi dernier s'est conclue par l'annonce fracassante d'un nouveau jeu Super Smash Bros pour la Nintendo Switch, révélant par la même occasion que comme attendu par tous les fans les Inklings de Splatoon seront les premiers newcomers du jeu (s'en suivront logiquement Springman d'ARMS et Rex et Pyra de Xenoblade Chronicles, on peut être confiant sur ces 2 cas).Mais depuis coule un long débat où chacun à ses positions : est-ce un véritable 5e opus de la série, où bien le portage du 4e avec contenus 3DS + Wii U + DLC avec quelques nouveautés comme les Inklings ? Et bien voici un véritable indice, et ce n'est pas juste une question de "logo" (qui on le rappelle est un titre non-définitif, un simple placeholder en attendant l'annonce officielle certainement à l'E3).Les gars de la chaîne GameXplain ont été contacté par une personne qui leur a soumis cette idée et qui est très intéressante. Durant la fin du trailer, quand les deux Inklings font face au logo Super Smash Bros avec les héros Nintendo en front, on peut entendre si on est attentif (moi je ne l'est pas été XD) une mélodie qui rappelle les différents thèmes de Smash Bros, mais ce serait un thème original qui n'est pas le thème du 4e opus c'est certain.Chaque jeu Super Smash Bros à son propre thème, je vous les rappelle ci-dessous. C'est à mon sens le seul argument objectif sur l'originalité de ce nouveau Smash Bros, avec peut être le fait que Sakura a confirmé bosser sur ce jeu et y bosser "tous les jouer dans l'ombre". Encore une fois, il est important de le préciser, je ne dis pas que du contenus et surtout le moteur de la version Wii U du 4e opus ne seront pas repris, on peut facilement voir par exemple le stage Mario Kart 8 de retour avec Mario Kart 8 Deluxe étant sur Nintendo Switch, mais il est vraiment difficile de croire à un portage "++" comme le sont Mario Kart 8 Deluxe justement ou Hyrule Warriors Definitive Edition par exemple.Après, ce teaser qui tease Link sous sa forme Breath of the Wild, confirmer que ce serait portage du 4e ce serait un très mauvais troll. Le seul troll à ce jour fait sur la série Super Smash Bros fut l'annonce de Wii Fit Trainer à l'E3 avec Miyamoto présentant ce que l'on croyait être Wii Fit U, et ça c'était drôle.Voici pour rappel les thèmes principaux de chaque jeu :