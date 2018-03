*Antal Tungler d’AMD a annoncé que les Xbox One S et Xbox One X prendront en charge le taux de rafraîchissement variable sur les moniteurs AMD Radeon FreeSync. La technologie Freesync permet d’éliminer les saccades et les déchirements dans les jeux ; l’écran et la Xbox One travaillent donc de concert pour créer une expérience de jeu fluide et nette. Le FreeSync permet aux téléviseurs et moniteurs compatibles de synchroniser le taux de rafraîchissement avec la console.



« Partager sur Twitter » vous permettra de partager des captures d’écran et des vidéos directement sur votre compte Twitter. Cette nouvelle fonctionnalité ajoutera aussi la capture directement à votre bibliothèque média Twitter et suggérera des hashtags comme le nom du jeu.



*La Xbox One prendra en charge l’Auto Low Latency Mode sur les téléviseurs compatibles dans le courant de l’année 2018, notamment sur certains modèles Samsung. Cette fonction permet de sélectionner automatique un mode à latence faible sur le téléviseur lorsqu’un jeu est lancé. Vous pourrez ainsi profiter de vos réglages habituels sur votre téléviseur lorsque vous regardez un film ou une diffusion Mixer, et toutes les options de post-traitement seront automatiquement désactivées lorsque vous lancerez un jeu.



*Microsoft Edge sera lui aussi mis à jour sur Xbox One. Le navigateur adopte désormais une apparence et une utilisation plus proche de sa version Windows 10. Vous pourrez télécharger et uploader des fichiers, dont des images et des vidéos, directement vers votre Xbox One ou un disque dur. Par exemple, si vous trouvez une image en ligne et que vous souhaitez l’utiliser en fond d’écran, vous pourrez désormais la télécharger depuis Microsoft Edge et l’installer.



*Le partage de manette sur Mixer a été annoncé. Les diffuseurs Mixer sur Xbox One pourront partager leur manette directement avec leurs spectateurs sur Mixer.com. Une fois le partage activé, un spectateur sur PC peut contrôler le jeu, soit par une manette virtuelle s’affichant à l’écran, soit par une manette physique reliée à son ordinateur. Cette fonction est disponible dès à présent en test pour les membres alpha du programme Xbox Insider.