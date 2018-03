YoYo Games

GameMaker Studio 2 est un moteur de jeu multiplate-formes (PC, PS4, Xbox One, Web, mobile, etc.) permettant de simplifier le développement des jeux vidéo en 2D. Créé par le studio écossais YoYo Games en mars 2017, ces derniers viennent d'annoncer un partenariat avec Nintendo, ce qui signifie que les jeux utilisant le moteur GameMaker pourront maintenant être exportés sur Nintendo Switch facilement (à l'image du récent Undertale). YoYo Games cherche à s'étendre (bien qu'il soit déjà très populaire), pour que tous les développeurs soient contentés. D'après James Cox (Directeur général de YoYo Games), GameMaker Studio 2 sera disponible sur Switch pour les développeurs pendant l'été 2018, avec les mêmes fonctionnalités déjà présentes sur PC, et la société s'engage à soutenir les développeurs qui souhaitent "sauter le pas".