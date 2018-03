Si vous attendez avec impatience le troisième épisode de l'épopée de la célèbre sorcière alors il va falloir prendre votre mal en patience.

Lors des Game Awards 2017, en plus de l'annonce des remasterisations des deux premiers épisodes maintenant disponibles sur Nintendo Switch (n'hésitez pas à relire notre test), Bayonetta 3 s'était dévoilée via une courte vidéo sans pour autant préciser une fenêtre de sortie ou même quelques détails sur son scénario. Il y a une bonne raison à cela puisque le développement semble être très peu avancé comme en atteste cette déclaration de Hellena Taylor, la voix de la célèbre sorcière à lunettes.



C'est durant un live organisé par SEGA lors d'un événement caritatif que l'actrice a répondu à plusieurs questions de la communauté pendant environ une heure. Elle a évoqué très brièvement le troisième opus de la franchise en précisant qu'elle n'avait pour le moment pas encore reçu de proposition pour reprendre son rôle. Deux suppositions peuvent donc être faites : soit les développeurs de chez Platinum Games veulent une nouvelle voix pour l'héroïne (ce qui serait une étrange décision) ou bien le projet n'en serait qu'à ses débuts et la pré-production pas encore achevée.



Cette dernière proposition est sans doute la plus vraisemblable car le teaser dévoilé en décembre ne montrait rien du jeu à proprement parler. Tout ce que nous savons, c'est que Bayonetta 3 sortira bien en exclusivité sur Nintendo Switch. Une arrivée en 2018 semble donc peu probable.