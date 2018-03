DMC Collection évidement étant fan de btu (ou bta).Le 1 reste tout de même bon, on ressent vraiment le côté RE quand même sur plusieurs aspect, et le gameplay qui est assez limité surtout après avoir jouer à Bayonetta (oui je sais 2001 pour DMC quand même), mais même si le gameplay à vieilli, le jeu reste toujours génial à parcourir et surtout assez hard.

Who likes this ?

posted the 03/11/2018 at 10:53 AM by shincloud