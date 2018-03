Quel chapitre de folie ! Il soulève beaucoup de questions dont une qui court depuis quelques temps et qui me semble très probable. Zeke serait-il du côté de Paradis Island ?On voit bien que Levi attend patiemment le bon moment, montre à la main, alors que Zeke précise qu’il reste peu de temps. Juste avant l’attaque de Levi on voit aussi quelque chose qui s’échappe de la nuque du Beast Titan.On sait que Zeke n’a pas rejoint le combat tout de suite alors qu’il était dans les parages. Il s’est peut-être équipé de 3d maneuvering gear entre temps ?A chaque fois que le Beast Titan s’est montré il est resté bien loin des habitations. Zeke est intelligent et ne se montrerait pas en plein milieu d’une ville avec des immeubles partout, des Survey Corps entraînés et deux Ackermans dans les parages, ça n’a juste aucun sens vu le personnage.De plus il ne tue aucun membre de l’expédition à priori.On sait maintenant que les repères lumineux posés sur les toits ne sont pas pour Armin mais ils sont forcément là pour une attaque aérienne. A mon avis, Zeke a préparé un largage de titans comme il l’a fait plusieurs chapitres auparavant et Eren va les contrôler. On sait qu’il ne peut pas utiliser le Coordinate sans contact physique avec une personne de sang royal, donc Zeke est indispensable dans ce cas.Pour ce qui est de la bombe placée par Levi, c’est juste pour faire croire à Marley que le corps de Zeke a été détruit. De ce fait il pourrait rester avec Eren quelques temps sans que l’autre camp ne s’en doute.J’allais oublier Jean qui va se faire headshot par Gabi, ou pas.Enfin bref, voilà ma théorie et je serais curieux de connaître la vôtre