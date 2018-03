La box de la version Ultimate Edition de State of Decay 2 est dévoilé. Pas de steelbook pour cette édition, mais un jaquette bien styléCette version Ultimate Edition contiendra le jeu State of Decay 2, ainsi que divers DLC's dont 2 extensions et le jeu State of Decay.Le jeu sera au prix de 30€ dans sa version standard et de 50€ dans sa version Ultimate Edition.A noter, que le jeu sera disponible dès le 22 Mai sur le XBOX Game Pass.Le jeu sera disponible le 22 Mai