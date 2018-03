Bonsoir! Je propose une petite théorie que j'ai vu sur Youtube, concernant le nom du jeu. Chaque lettre de OCTOPATH correspondrait à la première lettre du prénom de chacun des 8 personnages du jeu. O- C- T- Tressa O- Olberic P- Primrose A- Alfyn T- H- Alors théorie crédible ou non? Apparement il ne s'agirait pas de la première fois que l'équipe en charge du jeu s'amuse à laisser ce genre de détail plutôt amusant^^

posted the 03/11/2018 at 12:02 AM by ouroboros4