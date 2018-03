La nouvelle vient de tomber (enfin, elle a quelques heures maintenant), Black Panther vient d'atteindre le milliard de dollars au box office.Le film de Ryan Coogler se hisse dans le top tant convoité des film au milliard de dollars. Et il ne va pas s’arrêter maintenant, en 2 jours il vient de récolter 48 millions de dollars en Chine.Le film rapporte quand même un somme de folie pour un 1er film sur un super héros que certains ne connaissent pas.En tout cas, il dépassera The Dark Knight avec ses 534 M$ en 2008 dans quelques jours.Le film est déjà disponible en Blu-ray pour une sortie le 22 Juin.Perso, j'ai pas encore vu le film.J’espère vous refaire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Crash Bandicoot N.Sane Trilogy 39.99€ Hyrule Warriors: Definitive Edition 59.99€ Prix non définitif Wonder Boy: The Dragon's Trap 34.99€ Mario Tennis Aces 59.99€ Prix non définitif