Voici une Information concernant le jeu Luigi’s Mansion :Gamexplain a réalisé un comparatif entre la version 3DS récemment annoncée et la verson GameCube :Et voici quelques Images de la version 3DS :Pour rappel, la version 3DS sortira cette année, sans plus de précision...Source : https://nintendoeverything.com/luigis-mansion-gamecube-vs-3ds-video-comparison/