Je viens de remplir un questionnaire qui se trouvait sur le site de Famitsu, et qui s'adresse apparemment à tout le monde.



C'est une initiative très cool de leur part, bien qu'une partie du questionnaire se focalise sur les jeux japonais qui ont fait parler d'eux en 2017 (Nier, Zelda, RE7, Nioh, Persona) et pour 2018, Monster Hunter.



Il n'y a aucune info privé à donner, juste un pseudo (ou si vous voulez votre vrai nom), votre âge et votre sexe.



N'hésitez pas à le partager sur d'autres sites, pour une fois qu'on peut se faire entendre.