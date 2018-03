Voici une Information concernant le prochain Super Smash Bros. sur Nintendo Switch :En se basant sur le logo dévoilé, différent de celui de l'opus WiiU. D'habitude, pour les portages, on a :Cette fois-ci, le logo créé est largement différent, laissant supposer qu'il s'agit bien d'un nouvel opus...Source : https://www.resetera.com/threads/super-smash-bros-announced-for-nintendo-switch-2018-inklings-confirmed-link-has-botw-design.28244/page-125#post-5412742

posted the 03/10/2018 at 05:19 PM by link49