Aussi loin que je me souvienne, les voitures et l'actualité automobile m'ont toujours intéressé! Quand j'étais petit, je rêvais du jour où je pourrai enfin conduire et m'acheter ma première "caisse".Il parait qu'on conserve une tendresse particulière pour sa toute première voiture. Alors étudiant et plutôt fauché, j'ai longtemps du me contenter de la vieille Citroën AX de mes parents.J'en garde un franchement bon souvenir, une caisse plutôt légère et vive, très économe en carburant, qui faisait le job.Puis j'ai voulu changer pour quelque chose d'un peu plus "moderne" (j'entend par là avec au moins la clim et les vitres électriques!), j'ai donc acheté ma première voiture neuve, une Twingo 2, une voiture toujours très simple, mais vraiment très économique et fiable.Elle n'a jamais failli durant les 4 années pendant lesquelles je l'ai conduite. On entend régulièrement dire que Renault est un constructeur low-cost et pas fiable, mais je n'ai de mon côté aucun grief à faire valoir.Et puis l'année dernière, j'ai encore changé pour une DS3, toujours avec moteur essence. Ce modèle étant en fin de carrière, on peut la trouver neuve et suréquipée à des tarifs tout à fait intéressants!Un an et 15000km plus tard, je n'ai presque rien à lui reprocher ^^Et vous, en quoi roulez-vous??