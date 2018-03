Spoiler :



Le fameux lien avec Xeno 1 qui aurait pu être réussi vu qu’ils avaient la base du 1 pour faire quelques choses de correct. Au final ils ont fait comme toujours au fil du jeu, juste ce qu’ils avaient envie de faire, parce que ça leur semblait bien sur le coup. Le lien est clairement visible pour quelqu’un qui a joué xenoblade 1 ou à regardé la fin sur Youtube. Ils ont repris la même séquence en y rajoutant d’autres éléments comme le conduit qui n’existe pas dans les révélations du 1. Si j’ai bonne mémoire dans le 1 on apprend simplement que Klaus et Meinas sont des scientifiques qui effectuait des recherches sur l’ether et ses effets sur le monde, ce qui a conduit Klaus à déclenché l’expérience qui a détruit et remodeler leur univers, faisant de lui et meinas les dieux de ce nouvel univers. Tout ceci est bien sur expliqué dans le 1 par Alvis qui est en fait l’ordinateur central qui gérait la station et qui a pu se personnifié dans ce nouveau monde. Sauf que dans le 2 qui apparemment est leur monde d’origine, annule toutes les explications d’Alvis et va même jusqu’à ne jamais mentionner son existence. Selon les explications du 2, leur univers n’a jamais été détruit, leur monde est simplement mort et Klaus essaie de le reconstruire. Le conduit n’aura finalement fait que créer une réalité alternative où la moitié de son être à été expédié. Meinas quant à elle n’est jamais nommé, elle se nomme Galea (probablement son nom humain, dont on parle jamais dans le 1)et là je suppose qu’en fait le monstre qu’on tue à Moritha est en fait elle, puisque rex trouve une carte avec une photo, on dirait la carte de Galea (Meinas). On pourrait alors se demander pourquoi dans ce monde elle n’est pas devenue une déesse comme dans le 1 mais le jeu ne l’expliquera jamais non plus. Du coup le lien est très bancal et fait des erreurs qui aurait pu facilement être évité.

Après 130h de jeu je suis enfin parvenu au bout de Xenoblade chronicles 2 et que dire… Dans l’ensemble le jeu est bon puisqu’il est plaisant à jouer et que l’univers où se passe l’histoire est intéressant. Malheureusement en dehors de son gameplay et son système de combat, il ne reste que très peu de qualités. Je vais donc détailler mon avis sur les différents points qui caractérisent le jeu et une partie spoiler pour parler des soucis dans le scénario.Je vais également laisser par ci par là, la parole à Yukilin qui à partager ce test avec moi et exposera ainsi son avis au fil du mien.Tout d’abord visuellement le jeu bien que joli n’est pas n’est pas une claque, la faute à des textures pas toujours très belles (notamment durant les flashbacks et certaines cinématiques) et surtout au niveau de la résolution qui en mode portable est parfois simplement dégueulasse. Mais le mode dock n’est pas sans défauts, la résolution reste la plupart du temps bonne mais se dégrade parfois quand il y a trop d’effets à l’écran et surtout en cas de téléportation dans une autre zone du jeu, les décors restent quelques secondes sans textures, le temps que ça charge. Bien sur rien de tout cela ne gène réellement et le jeu à de jolis décors malgré tout avec de beaux effets météo comme les nuits de pétales lumineuses à uraya, la pluie semblable à du cristal.Pour ce qui est des territoires à visiter, ils sont nombreux mais pas spécialement immenses par rapport à Xeno X si on devait comparer. Gormott est plus petite que Primordia par exemple et là où dans les précédents Xeno tout le jeu était faisable à pied en passant d’une zone à une autre, ici ce n’est pas le cas puisque chaque zone est bien séparé.Niveau contenu, les quêtes sont majoritairement assez moyennes, très simplettes et n’apporte strictement rien à l’univers ou aux personnages, ça reste très léger. Les zones sont assez grandes mais en dehors de la collecte et les combats, il n’y a pas grand chose à y faire ou à découvrir en dehors des coffres caché. Les quêtes de lames sont plus scénarisées mais là non plus, elles ne sont pas très passionnantes mais sont au moins variées et ne reposent pas toujours sur le même principe, à part pour les compétences de terrain. D’ailleurs faisons un petit aparté sur ces fameuses compétences de terrain qui concrètement sont totalement inutiles et juste présentes pour freiner la progression et limiter l’exploration. En soit le jeu fonctionnerait très bien sans et vous n’aurez en fait besoin que de quelques-unes pour progresser dans la trame, chaque fois demandé à un niveau différents vous obligeants ainsi à les faire progresser ou cumuler des lames pour réussir à passer malgré tout.Dans les précédents Xenoblade un soin particulier était apporté au niveau des pnj étant nommé et lier à des quetes annexes. Ils n’avaient pas un design des plus travaillés mais ils étaient fait de sorte qu’on les différencie et qu’on les identifie, ils étaient unique et chacun pensé avec des horaires et des lieux différents. Dans le premier, un pnj pouvait se déplacer, etre sur le marché le matin et aller s’asseoir sur un banc l’après-midi, puis rentrer chez lui le soir. Dans le X ils ont un peu limité ça dans le sens ou les pnj apparaissent et disparaissent en fonction de l’heure au lieu de se déplacer. Et n’oublions pas le sociogramme qui se mettait à jour chaque fois que la situation d’un pnj évoluait qu’on découvrait les liens entre eux. Dans le 2, les Pnj se ressemble tous, à Torigoth on peut voir parfois 3 pnj identique se croiser ou discuter et c’est pareil ailleurs même pour des personnages qu’on verra dans des cinématiques. Comme les hommes avec vandham qui ont également leur double dans le village. Le sociogramme du 2 à totalement changé et n’a plus rien à voir, c’est un simple sphérier, un arbre de compétence.Comme je l’ai dit précédemment le jeu est très plaisant à jouer, au départ il peut sembler mou mais ça se dynamise à mesure que l’on progresse et que notre équipe se complète. Le système de combat est riche et s’étoffe à mesure, seul gros bémol il est jusqu’à présent impossible de revoir les tuto si on a oublié certaines choses ou pas bien compris. Le bon coté c’est que même en exploitant pas au maximum le système de combat, ce n’est pas pénalisant. Pour ma part j’ai fait la majorité du jeu sans utilisé le système d’orbes que j’avais oublié et en me centrant surtout sur le système de Déséquilibre, Chute, éjection et commotion plus les enchaînements d’art spéciaux pour faire plus de dégâts. J’ai pensé aux orbes que sur la fin en fait.Le jeu à également une difficulté assez étrange. On dirait que les boss ont des attaques ou des comportements qu’ils vont adopter quand ça leur chante. J’ai eu un combat de boss où ça se passait bien au début puis d’un coup mon équipe se fait one shot, sans que je comprenne. Je recommence environ 2 fois, en perdant et la 3ème fois, alors que je n’ai fait aucun level Up, que je n’ai pas changé d’équipement ni la constitution de mon équipe, le combat passe comme une lettre à la poste. On m’avait parlé de boss de chiant avec certains comportements qu’au final, je n’ai pas eu. Plus tard j’ai eu un boss où en 4 essaies, chaque fois plutôt long, je n’ai jamais réussi à le déséquilibrer, pas une seule fois, au point que je pensais que c’était impossible. En fait en recommençant encore le déséquilibre passait normalement, juste comme ça. Le boss de fin on m'en avait parlé comme étant assez problématique et j'ai eu aucun souci, il y a une attaque dont on m'a parlé que j'ai finalement jamais vu.Au niveau de l’obtention des lames le système est assez frustrant puisque la part d’aléatoire est bien trop grande. Qu’on utilise des booster, un cristal cœur rare ou légendaire, on tombe majoritairement sur des lames basiques. J’ai eu pratiquement que via des cristaux communs en utilisant aucun booster. Ce système peut s’avérer handicapant si pour certaines quêtes des compétences précises vous sont demandé et avec un certains niveau mais que vous n’avez pas les lames avec les compétences requise ou pas suffisamment.Maintenant à la partie qui fâche, le scénario. C’est le gros point faible du jeu, de base les idées et concept sont bien et même intéressant, malheureusement à aucun moment le jeu n’essaiera de se détacher de son classicisme. Il va respecter à la virgule près toutes les règles du Shonen de base, la cohérence en moins. Le jeu n’hésitera pas à rendre les personnages clichés au possible, à mettre des scènes déjà vu et revu qui n’ont aucune utilité pour la trame et surtout une énorme couche de niaiserie. L’histoire ne décolle jamais réellement à part sur la fin ou ça devient plus intéressant avant que le jeu se prennent encore une fois les pieds dans ce qu’il essaie de faire. Tout au long de l’aventure vous allez découvrir l’univers, on va expliquer certaines choses, comment fonctionnent certains éléments et ainsi établir les règles de son univers, sa base. Sauf que très souvent, le jeu va sortir des révélations de nulle part, juste comme ça, sans réellement les expliquer et surtout sans jamais les travailler plus que ça. Pire encore il va oublier ce qu’il a dit et établi précédemment pour partir sur autre choses, simplement pour s’accorder avec le moment présent parce que ça fait bien. Quand on prend la chose sur l’instant sans chercher à émettre une quelconque réflexion sur ce qui a été établi avant, on se dit c’est bien ça passe, mais si on se rappel ce que le jeu nous a appris avant on voit clairement que ça ne colle pas et que le jeu se contredit.Les personnages ont développement assez faible pour certains, inexistant pour d'autres et les antagonistes du jeu qui ont un background balancé à la vite et dont on en apprendra pas plus sur eux ou leur motivation. Le jeu se contente de montrer une scène sensé justifié leurs actions sauf qu’on se demande toujours qu’est ce qui s’est passé réellement et ce n’est jamais montré ou approfondit, tout reste en surface.Dans sa globalité le jeu est plaisant mais il ne sait pas raconter une histoire sans créer de l’incohérence, on dirait que les 3 scénariste ont travaillé chacun de leur coté sans se consulter et que le tout à été maladroitement assemblé. Un bon jeu mais pour apprécier son scénario il faut vraiment avoir des exigences très basses et peu de référence en matière de Jrpg.- Système de combat dynamique- Globalement assez jolie- Bon plaisir de jeu- OST- Le design varié des lames- Bonne mise en scène- Scénario oubliable, aucun effort- Les compétences de terrain- L’impossibilité de relire les tutos- La partie technique- Les quêtes annexes- Difficulté parfois étrange- La carte qui sert à rien- La boussole mal pensée- Les scènes clichées- Le design de Rex et Pyra- La niaiserie- Système des cristaux cœur trop aléatoire, les Boost ne servent pratiquement à rien.Un jeu doté d'une certaine efficacité et sachant être entraînant à défaut d'être passionnant. A ses principales qualités que sont les combats et le rythme, il ajoute la motivation de la collection des Blades rares malgré un système frustrant d'obtention. Même si les dernières mises à jour ont ajouté un poil plus de souplesse et d'ergonomie en plus d'une certaine rejouabilité, le jeu ne parvient pas à atteindre le niveau de ses deux prédécesseurs et se limite a rester un jrpg shonen sans réel éclat ni génie comme beaucoup d'autres. Il reste à espérer que Monolith saura redonner un coup de boost et un renouveau à une série qui s'essouffle déjà.- Un système de combat fun et qui s'enrichit constamment.- Bonne mise en scène....- Le design global des Blades rares.- Un rythme accrocheur.- Une technique globalement médiocre qui ne rend pas honneur à la machine.- ….Mais avec trop de niaiserie et de moments ridicules.- Une ost oubliable malgré quelques bonnes pistes.- Un scénario prévisible au possible bourré d'incohérences et de contradictions.- Une DA qui répète les épisodes précédents.- Une ergonomie générale moyenne (carte, boussole notamment)- Des quêtes annexes inutiles.- Des compétences de terrains des blades mal exploitées et frustrantes.- Une difficulté qui fait ce qu'elle veut.- Système d'obtention des blades mal équilibré et aux probabilités douteuses