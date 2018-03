aujourd'hui c est le pas si connu que ça "mario day" ; star wars day le 4 mai may the force, bah mario day le 10 mars mar10 ^^bref google et nintendo fêtent ça d'une manière étonnante, en mettant à jour google maps (sur android uniquement) on peut à partir d'aujourd'hui et pour une semaine entière, voir mario sur son kart à la place de la fleche bleue habituellepour activer la fonction rien de plus simple une grosse icone en force de bloc jaune avec un "?" apparait à coté de celle "démarrer" si vous cliquer dessus vous entendrez la voix de mario dire "here we go"pas mal de petits malins ont déjà fait la jonction avec pokémon, puisque pikachu avait déjà eu cet honneur des maps de google et que quelques mois après sortait un certain pokemon go .... et là dans quelques mois normalement un certain mario kart tours est censé sortir sur le même support , de la à supposer que le jeu sera en realité augmentée il n'y a effectivement qu'un pas ...