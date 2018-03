Jason Schrier

Hermen Huls

j'ai plus le temps de faire autant d'articles, donc voici un petit condensé des dernières infos et rumeur pour les intéressés.Du côté de, on a découvert via le profil linkedin d'un développeur, que le studio a planifié 2 projet pour les prochaines années. Pour le premier il s'agit évidement de, tandis que le second on peut sans doute miser sur une. Cela irait également dans le sens des propos dequi déclarait a Gameinformer être fan du fait que chaque God of War a un réalisateur différent (David Jaffe, Cory Barlorg, Stig Asmussen, Todd Papy) et qu'il compte également rester dans le studio après ce reboot de Gow pour faire "des choses excitantes ".Sinon God of War devrait bientôt passer gold vue qu'en ce moment Cory Barlog fait une tournée de presse pour les dernières previews qui devraient être publiées dans les prochains jours avec probablement du gameplay à l'appui pour les plus impatient.Malheureusementattendra, mais la bonne nouvelle c'est que d'après les insidersetsur, le développement est actuellementen interne donc il s'agirait plus d'un délai d'ordre stratégique, et au vue des ambitions de bend ce temps supplémentaire ne sera que bénéfique.D'aileurstiendra une présentation à la, qui se penchera sur l'IA et les composants de gameplay utilisés pour créer le monde ouvert dynamique de Days Gone. Ils couvriront quelques-unes des différentes unités d'IA, et comment elles interagissent les unes avec les autres dans leDu côté deon ar **shocking**via une interview avecdequi reviens sur le gros succès d'horizon.a d'ailleurs annoncé que le titrequ'ils avaient estimé en interne que ce soit en terme deToujours d'après l'insiderest en bonne voie pour sortir avant l'automneest désormais vice-président decomme récemment annoncé par. En plus de son nouveau poste, Neil continuera d'occuper le poste desurMais ce n'est pas la seule promotion chez les Dogs puisqueet(ex directeur d'Uncharted The lost Legacy) sont désormaisde The Last of Us Part II. Kurt et Anthony ont tous deux rejoint Naughty Dog au cours deet ont joué un rôle déterminant dans la direction du département de conception.etsont désormais lesqui complètent l'équipe de direction du département design.