Un studio etranger sur une license typiquement japonaise ça faisait un ptit moment qu'on en avait pas vu (depuis l'air PS360 ?), mais le prochain opus de Neptunia, bien que cela soit un spin off d'action en 2D, sera bel et bien développé par un studio quebecois nommé Artisan Studio.Le nom du projet ? Brave Neptunia.

posted the 03/10/2018 at 01:04 PM by guiguif